Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı

Adana'da, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Adana'da, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme, resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ne taşındığı ve burada gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.'nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı. Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı