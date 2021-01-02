Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı

02.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 02.01.2021 10:02
Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı

Adana'da, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Adana'da, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik etme gibi suçlardan 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan, cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, insan ticareti yapma, fuhşa teşvik etme, resmi belgede sahtecilik suçlarından 14 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılan ve 2017 yılında cezaevinden kaçan Fatoş Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ne taşındığı ve burada gizlendiği belirlenen Fatoş Ö.'nün adresine baskın yapan polis, firari kadını yakaladı. Emniyete götürülen Fatoş Ö., işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi. - ADANA

Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı
Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Kibariye Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Tv Kaza Bursa Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cezaevi firarisi hükümlü kadın saklandığı evde yakalandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 10:10:19. #1.15#
title