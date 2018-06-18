Cezaevi Arkadaşının İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Samsun'da açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra aynı cezaevinde kalan hükümlüye ait marketten kasa çaldıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Bafra Açık Cezaevi'nde hükümlü olan Ali S'ye ait Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde Örnek Sanayi Sitesi'ndeki marketten, içinde 10 bin dolar ve 30 cumhuriyet altını olduğu iddia edilen kasanın çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri çalışma başlattı.

Market ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı Bafra Açık Cezaevi'nden izinli çıkan ve olay yerine kiralık araçla gelen Nurettin D. ve Ramazan D'nin yaptığını belirledi.

Ekipler, kiraladıkları araçla İstanbul'a gittiklerini tespit ettikleri zanlıları takibe aldı. İstanbul'dan Samsun'a dönen zanlılar, Ankara yolunda gözaltına alındı.

Öte yandan, Canik ilçesi Gültepe Mahallesi'nde boş bir alana atılan kasa ile kanlı eldiven ve çorap ele geçirildi.