Ceza yemek için sokağa çıkmış Ceza yemek için sokağa çıkmış Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası yazdı Ceza yazılan gencin evden ceza yemek için çıktığını söylemesi dikkat çekti Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti.

Ceza yemek için sokağa çıkmış Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası yazdı Ceza yazılan gencin evden ceza yemek için çıktığını söylemesi dikkat çekti ADANA - Adana'da sokağa çıkan bir kişiye polis 789 lira idari para cezası kesti. Gencin "sokağa ceza yemek için çıktım" demesi dikkat çekti. Adana Emniyet Müdürlüğü yeni tip korona virüs nedeniyle cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasına gidilmesi üzerine bir çok yerde uygulama noktası oluşturdu. Emirhan Demir isimli bir kişi, polisin Alparslan Türkeş Bulvarında kurduğu uygulama noktasından yaya olarak geçmek istedi. Hafta içinde de sokağa çıkması kısıtlı olan Demir'e polis 789 lira idari para cezası yazdı. Demir'in, sokağa ceza yemek için çıktığını söyleyip gülmesi dikkat çekti. Polis makbuzu da eline vererek eve gitmesi konusunda genci uyardı. Emirhan Demir'in ceza yemesine rağmen gülmesi herkesi hayrete düşürdü. Kaynak: İHA