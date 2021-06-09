Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin
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Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Yaşam

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 ayrı noktada gerçekleşen Huzur ve Güven uygulamasında 836 kişi ve 324 araç sorgulandı. Uygulamada ehliyeti olmadığı için cezai işlem uygulanan bir kişi polise alkol metreyi üflemesinin ardından dualar etti. Cezai işlem uygulansa da polislerin destekçisi olacağını ifade eden genç "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi. Uygulamada sokak hayvanlarının polislerin yanında sadakati ve davranışları görenleri şaşırttı.

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saat 20.00-22.00 saatleri arasında 6 ayrı noktada yaklaşık 150 polis ve bekçi ile "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

DUALAR EDEREK AYRILDI

Uygulamada kontrol noktasında ehliyetsiz olduğu belirlenen bir gencin polisle olan diyaloğu ise dikkat çekti. Alkol metreyi üfleyen ve alkol çıkmayan gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 5 bin 400 TL idari para cezası uygulanırken sürücü genç polis memurlarına dualar ederek ayrıldı. Cezai işlem uygulansa da polislerin destekçisi olacağını ifade eden genç "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

"SOKAK HAYVANLARINDAN, POLİS KÖPEKLERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ"

Uygulamada dikkat çeken bir farklı detay ise uygulama noktasında polis ve bekçilerin yanından ayrılmayan sokak hayvanları polislere sevgi gösterisi yaparken, yoldan geçen her aracı adeta denetledi.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kimi aracı havlayarak kovalayan sokak hayvanları sağ şeritte polisler denetim yaparken, sol şeritte yolun ortasında bekleyerek her aracın durmasını sağladılar. Sokak hayvanlarının polislere yardım ettikleri o anlar ise görenleri şaşkına çevirdi. Uygulamada eksikliği tespit edilen 13 araca para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi.

Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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