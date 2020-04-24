Ceza infaz koruma memurları İstiklal Marşı okudu
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23 Nisan, Güncel, Haber

Ceza infaz koruma memurları İstiklal Marşı okudu

Elazığ'da, ceza infaz koruma memurları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

24.04.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:16
Ceza infaz koruma memurları İstiklal Marşı okudu

Elazığ'da, ceza infaz koruma memurları, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Tedbirler kapsamında Ahmet Kabaklı Fen Lisesi pansiyonunda kalan cezaevi personeli, okul müdürlüğünün organize ettiği etkinlik dolayısıyla okul bahçesinde bir araya geldi.

Memurlar, burada dev Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Okul müdürü Murat Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki 23 Nisan etkinliklerini öğrencileri ile gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Öğrencileri ile gerçekleştiremedikleri etkinleri, okul pansiyonunda kalan ceza infaz koruma memurları ile yaptıklarını aktaran Koç, "Devletimizin uygulamış olduğu tedbirlere uyarak koronavirüsten bir an önce kurtulmayı ümit ediyoruz. Öğrencilerimizi çok özledik, inşallah bu günleri geride bırakıp daha nice bayramları öğrencilerimizle birlikte kutlayacağız." dedi.

Ceza infaz koruma memurları İstiklal Marşı okudu

Kaynak: AA

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