Ceza Alan Gazeteci Doğan: "784 Gün Usulsüz Dinlenmişim"

2016'da kapatılan İMC TV'de program koordinatörü ve sunucu olan, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen gazeteci Ayşegül Doğan, karara itiraz edecek.

2016'da kapatılan İMC TV'de program koordinatörü ve sunucu olan, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen gazeteci Ayşegül Doğan, karara itiraz edecek. Doğan, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı

Kaynak: DailyMotion.com