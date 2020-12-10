Ceza Alan Gazeteci Doğan: "784 Gün Usulsüz Dinlenmişim"
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Ceza Alan Gazeteci Doğan: "784 Gün Usulsüz Dinlenmişim"

10.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:49

2016'da kapatılan İMC TV'de program koordinatörü ve sunucu olan, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen gazeteci Ayşegül Doğan, karara itiraz edecek.

2016'da kapatılan İMC TV'de program koordinatörü ve sunucu olan, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen gazeteci Ayşegül Doğan, karara itiraz edecek. Doğan, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı

Ceza Alan Gazeteci Doğan: '784 Gün Usulsüz Dinlenmişim'

Kaynak: DailyMotion.com

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