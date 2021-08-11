Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne olur? 24 ayar gram altın fiyatları! Altın neden düşüyor? 11 Ağustos altın fiyatları!

Yarım alton fiyatları! Altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatı! Gram altın fiyatı! Altın döviz! Çeyrek altın ne kadar 2021? Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşle birlikte yatay bir seyir altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 479,42 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlayarak saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 479,42 liradan işlem görüyor. Altın fiyatları!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın, cumhuriyet altını ve diğer altın fiyatları da yatırımcıların merak konusu oldu. Peki, Gram altın kaç lira, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, İşte, 11 Ağustos güncel altın fiyatları! Çeyrek altın fiyatı 2021!

11 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 479,42 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 776,66 lira, cumhuriyet altını da 3194,86 liradan satılıyor.

11 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 479,42 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 482,39lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 767,5

Satış: 786,7

Yarım Altın:

Alış: 1.534,1

Satış: 1.572,5

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