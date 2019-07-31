Çeyrek altın ne kadar? 31 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları

En çok tercih edilen yatırım aracı olması nedeniyle altın fiyatları özellikle çeyrek altın ne kadar merak edilip araştırılıyor. Altın fiyatları, dolara paralel olarak haftaya düşüş başladı. Dün çeyrek altın günü 418 liradan kapatırken altın gramı ise 255,2 liradan tamamladı. Peki şu an çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira oldu? İşte 31 Temmuz Çarşamba güncel altın fiyatları...

31 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE!

Öğlen saatlerinde serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,10 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı''da 255,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,10 liradan, bin 686 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 707 liradan, 233,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237,40 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası''nda (KMKTP) standart altının kilogramı 256 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 256 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 azalışla 256 bin liradan tamamladı.

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 257.100,00 1.419,70 En Düşük 255.800,00 1.420,70 En Yüksek 256.500,00 1.428,50 Kapanış 256.000,00 1.428,50 Ağırlıklı Ortalama 256.332,50 1.425,08 Toplam İşlem Hacmi (TL) 180.322.911,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 699,80 Toplam İşlem Adedi 19



KMKTP''de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 180 milyon 322 bin 911,32 lira, işlem miktarı ise 699,80 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 182 milyon 468 bin 289,26 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: