Ceylan Çapa içinde kalan ukdeyi ilk kez açıkladı

Ceylan Çapa, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Şebnem-Celal Çapa'nın kızı Çapa, "İleride eğitim almayı düşündüğünüz bir alan var mı?" sorusuna, "Konservatuar mezunuyum. Opera üzerine müzik hayatımın her anlamında var. Hobi olarak kişisel gelişim ve çocuk gelişimi üzerine kitaplar ilgimi çektiği için pedagog olmayı isterdim" yanıtı verdi.& ;





PEDAGOG NEDİR?





Pedagog, çocukların özellikle zihinsel gelişimini ve psikolojisini takip eden, olası problemlere karşı danışmanlık yaparak çözüm üreten uzmanlara denir.

Kaynak: Snob Magazin