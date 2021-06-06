Çeyiz pazarlığına denk gelen belediye başkanı, 800 liralık fiyat farkını cebinden ödedi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada bir çeyiz pazarlığına denk geldi. Satıcı ile düğün hazırlığı yapan aile arasındaki 800 liralık farkı, düğün hediyesi olarak cebinden ödedi. Gelin, yaşananlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek Bilgin'e teşekkür etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.