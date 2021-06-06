Çeyiz pazarlığına denk gelen belediye başkanı, 800 liralık fiyat farkını cebinden ödedi
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin esnaf ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada bir çeyiz pazarlığına denk geldi. Satıcı ile düğün hazırlığı yapan aile arasındaki 800 liralık farkı, düğün hediyesi olarak cebinden ödedi. Gelin, yaşananlardan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek Bilgin'e teşekkür etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mahalle ve esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bilgin geçtiğimiz gün girdiği bir zücaciye dükkanında, dükkan sahibi ve çeyiz için alışveriş yapan ailenin sıkı pazarlığına denk geldi.
BAŞKAN BİLGİN'E TEŞEKKÜR ETTİLER
Pazarlığa müdahil olan başkan satıcı ve aile arasındaki 800 liralık fiyat farkını, düğün hediyesi olarak cebinden ödedi. Düğün hazırlığı yapan Gülnihal Çelik, hem başkan Bilgin ile karşılaşmış olmaktan hem de düğün hediyesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Babası İlhan Çelik ise başkan Bilgin'e teşekkür etti. Güzel anlar, mağaza personeli tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı