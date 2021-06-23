Ceyhan'da vatandaşların yüzde 61'ne Kovid-19 aşısı yapıldı
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Ceyhan'da vatandaşların yüzde 61'ne Kovid-19 aşısı yapıldı

Ceyhan'da vatandaşların yüzde 61'ne Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) a karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

Ceyhan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) a karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında hükümet konağı önüne kurulan çadırda, vatandaşlar randevu almadan sırayla aşılanıyor.

Çadırı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, ilçede 14 Ocakta başlayan aşı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 74 bin 785 vatandaşın aşılandığını söyledi.

Aşıların, Ceyhan Devlet Hastanesi ile 17 Aile Sağlığı Merkezi'nde ücretsiz yapılmaya devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "Hükümet konağı önünde ve başka bir noktada kurduğumuz çadırlarda vatandaşlarımız randevu almadan gelip Kovid–19 aşısını yaptırabiliyorlar. Bu güne kadar nüfusumuzun yüzde 61'ine Kovid–19 aşısı yapıldı. Kalan 21 bin vatandaşımıza da 6 gün içinde aşı yapmaya hedefledik. Evinden çıkamayan, aşı merkezine gelemeyen, yatalak, yaşlı ve hasta vatandaşlarımızı da evinde aşılıyoruz. Günde 3 bin 600 vatandaşımıza aşı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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