Ceyhan'da sinekle mücadele

Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Şubat ayında larva döneminde başlattığı sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerinin haşere ve sinek üreme alanları olan; rögarlar, menholler, kuyular, kanaletler, sulu bodrumlar, dereler, fosseptikler, havuzlar ve sulak alanlar ile yeşil alanlarda 7 gün 24 saat ara vermeden ilaçlama yaptığı bildirildi.

Ceyhan'ın merkez mahalleleri olan Mithatpaşa, Namık Kemal ve Civantayak mahallelerinde geniş kapsamlı olarak başlatılan ilaçlama çalışmalarının 31 merkez ve 81 civar olmak üzere 112 mahallesinde devam edeceğini ileten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Sinekle mücadelenin kış aylarında başlamış olması önemli ancak özellikle sivrisinekler bulduğu her türlü sulak ortamda her türlü mevsimde üreyebiliyor. Bir bardak su birikintisi veya bir otomobil lastiğinde oluşan küçük bir su birikintisinde, bir mahalleyi rahatsız edecek çoklukta sivrisinek üreyebilir. Bu nedenle, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle birlikte ilaçlama çalışmalarını yıl boyu sürdürüyoruz. Nisan ayında artan yağışlar sinekler de artışa neden oldu. Uzun çabalar sonucu ilçemizde sinek ve haşere üreme alanlarını belirleyip kayıt altına aldık ve bu kayıtları sürekli olarak yeniliyoruz. Elimizdeki veriler ışığında, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak, sivrisinek, karasinek, yakarca, ot sinekleri, hamam böceği ve farelere karşı her gün ilaçlama yapıyoruz. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar her konuda olduğu gibi sinekle mücadele konusunda da Ceyhan için her türlü desteği veriyor. Ekiplerimizin yoğun gayreti ile sinek konusunda sorunsuz bir yaz geçireceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA