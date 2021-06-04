Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı
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Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı

Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yellibel Mahallesi'nde kamyona odun yüklemesi yapıldığı sırada belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesiyle kısa sürede bölgeye gelen helikopter ve ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Yükleme yapılan kamyonun şoförü, aracın ön tarafından alevler yükseldiğini, rüzgarın etkisiyle de kamyon ve dorsedeki odunların yandığını söyledi. - ADANA

Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı
Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı
Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı
Ceyhan'da odun yüklü kamyon alev aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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