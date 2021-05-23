Ceyhan'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
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Ceyhan'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

Ceyhan'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer - Haberler | Güncel

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Muharrem Tığlı'nın (43) sulama kanalında cesedi bulundu.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu çoban Muharrem Tığlı'nın (43) sulama kanalında cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Nazımbey Yeniköy Mahallesi'nde yol kenarındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören çiftçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın yaptığı araştırma sonucu, cesedin, yaklaşık 5 gün önce Değirmendere Mahallesi'ndeki evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınmayan çoban Muharrem Tığlı'ya (43) ait olduğunu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tığlı'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Ceyhan'da kaybolan çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceyhun Özer

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