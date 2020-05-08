Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Ceyhan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçiler arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Ceyhan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçiler arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalan toplu sözleşme ile taban ve tavan ücretleri arasındaki dengeyi sağladı.

Nisan 2019'da dönemin belediye başkanı Kadir Aydar'ın başlattığı Disk Genel İş Sendikası ve Ceyhan Belediyesi arasındaki görüşmeler, Başkan Hülya Erdem döneminde her iki tarafın da fikir birliğine varması ile karara bağlandı. İşçi mağduriyetlerini gideren maddeleri ve tanıdığı haklarla işçiler ve işçi sendikaları tarafından sevinçle karşılanan toplu iş sözleşmesi için işçiler süreci başlatan Başkan Kadir Aydar'a ve nihayete erdiren Başkan Hülya Erdem'e teşekkürlerini ilettiler.

Ceyhan Belediyesi Meclis Üyeleri Nuri Toprak ve İbrahim Kocaman'ın öncülüğünde tüm meclis üyeleri ile Disk Genel İş Sendikası Başkanı Yaşar Gündoğdu ve Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Serdal Çapar'ın aylar süren çalışmaları sonucunda belirlenen sözleşme şartları, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tarafından da kabul edildi.

Toplu İş Sözleşmesine göre; işçilerin net maaşlarına belirlenen oranda zam yapılırken, sosyal yardım, kıdem farkı, sosyal ödemeler gibi yan ücretler de işçilerin lehine yeniden düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Funda Avcı Toplum Merkezi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak ve katılımcıların maskeli olarak katıldığı imza töreninde imzaların atılmasının ardından konuşma yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Taban ve tavan ücretleri arasındaki dengenin sağlandığı, işçi mağduriyetlerinin giderildiği, tüm üyelerin oy birliği ile kabul ettiği işçi dostu bir sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Disk Genel İş Sendikası Başkanı Yaşar Gündoğdu'ya ve emeği geçen bütün meclis üyelerimize, işçi temsilcilerimize teşekkür ederim. Emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA