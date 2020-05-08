Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı

Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı
08.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:13

Ceyhan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçiler arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Ceyhan Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı kadrolu işçiler arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalan toplu sözleşme ile taban ve tavan ücretleri arasındaki dengeyi sağladı.

Nisan 2019'da dönemin belediye başkanı Kadir Aydar'ın başlattığı Disk Genel İş Sendikası ve Ceyhan Belediyesi arasındaki görüşmeler, Başkan Hülya Erdem döneminde her iki tarafın da fikir birliğine varması ile karara bağlandı. İşçi mağduriyetlerini gideren maddeleri ve tanıdığı haklarla işçiler ve işçi sendikaları tarafından sevinçle karşılanan toplu iş sözleşmesi için işçiler süreci başlatan Başkan Kadir Aydar'a ve nihayete erdiren Başkan Hülya Erdem'e teşekkürlerini ilettiler.

Ceyhan Belediyesi Meclis Üyeleri Nuri Toprak ve İbrahim Kocaman'ın öncülüğünde tüm meclis üyeleri ile Disk Genel İş Sendikası Başkanı Yaşar Gündoğdu ve Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Serdal Çapar'ın aylar süren çalışmaları sonucunda belirlenen sözleşme şartları, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem tarafından da kabul edildi.

Toplu İş Sözleşmesine göre; işçilerin net maaşlarına belirlenen oranda zam yapılırken, sosyal yardım, kıdem farkı, sosyal ödemeler gibi yan ücretler de işçilerin lehine yeniden düzenlendi.

Korona virüs salgını nedeniyle Funda Avcı Toplum Merkezi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak ve katılımcıların maskeli olarak katıldığı imza töreninde imzaların atılmasının ardından konuşma yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem; "Taban ve tavan ücretleri arasındaki dengenin sağlandığı, işçi mağduriyetlerinin giderildiği, tüm üyelerin oy birliği ile kabul ettiği işçi dostu bir sözleşmeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyorum. Disk Genel İş Sendikası Başkanı Yaşar Gündoğdu'ya ve emeği geçen bütün meclis üyelerimize, işçi temsilcilerimize teşekkür ederim. Emekçilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
İşte Fenerbahçe'nin Yalçın Koşukavak planı! Ya futbol koordinatörü ya da Bjelica'nın yardımcısı olacak
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Kırıkkale'de bir kadın 3. kattaki evinin balkonundan düştü
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs aşı çalışmalarında hayvanlar üzerinde deneyler başladı
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu
Magazin Pınar Altuğ Ersin Korkut Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: Ceyhan Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzaladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 14:56:57. #1.15#
title