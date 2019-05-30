Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti aşk tazeledi!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı. Duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Düvenci, "El ele, romantik günler bizi bekler" yazdı.
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci 2015 yılında evlenmişti. Çift, sosyal medya hesaplarından eğlenceli aile pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
"EL ELE ROMANTİK GÜNLER BİZİ BEKLER"
Çift, 2 yıl aradan sonra tatile çıktı. "El ele, romantik günler bizi bekler" diyen Ceyda Düvenci, duygularını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Sevgiliyle baş başa bir tatili 2 yıl aradan sonra fazlasıyla hak ettik... Gönlümüz, duamız çocuklarda... El ele, romantik günler bizi bekler... Yeni yerler görüp, keşfetmenin ve baş başa birkaç günün heyecanıyla çıktık yola... İyi tatiller sevgilim" ifadelerini kullandı. Düvenci'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
YORUMLAR (5)
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haydaa:)Cevap Yaz 3 3 Yayından KaldırJ733FDİJ: YÜRÜ LA MAL MÜDÜR3 2 Yayından Kaldır
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Artık iyice bayatlamış çürümüşCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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Bir çift bu kadar mı antipatik olur?Cevap Yaz 2 10 Yayından KaldırESATİR: Güzel kız , yakışıklı erkek evlilikleri de pek uzun sürmüyor. Sen sen ol evlilikte güzellik arama, sadakat, sabır, sevgi ara. Kadının özel eğitim gerektiren bir çocuğu var, hem ona baba oldu , hem kardeşi oldu. Güzel bir çift , inşallah evlilikleri ömür boyu sürerYayından Kaldır