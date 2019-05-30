Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti aşk tazeledi!

ESATİR:

Güzel kız , yakışıklı erkek evlilikleri de pek uzun sürmüyor. Sen sen ol evlilikte güzellik arama, sadakat, sabır, sevgi ara. Kadının özel eğitim gerektiren bir çocuğu var, hem ona baba oldu , hem kardeşi oldu. Güzel bir çift , inşallah evlilikleri ömür boyu sürer