Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından ortak gösteri hazırlığı - Haberler
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Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından ortak gösteri hazırlığı

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) düzenlendiği İskoçya'nın Glasgow kentinde çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlıları protesto gösterisi düzenleyecek.

26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) düzenlendiği İskoçya'nın Glasgow kentinde çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlıları protesto gösterisi düzenleyecek. Farklı ülkelerden aktivistlerin katılacağı gösteride İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'de yer alacak.

Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından ortak gösteri hazırlığı

Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından ortak gösteri hazırlığı

Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından ortak gösteri hazırlığı

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya'nın kuzeyinde artan çatışmalar üzerine taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

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