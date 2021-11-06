Çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlılarından ortak gösteri hazırlığı
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) düzenlendiği İskoçya'nın Glasgow kentinde çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlıları protesto gösterisi düzenleyecek.
26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) düzenlendiği İskoçya'nın Glasgow kentinde çevreciler ve İskoç bağımsızlık yanlıları protesto gösterisi düzenleyecek. Farklı ülkelerden aktivistlerin katılacağı gösteride İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg'de yer alacak.