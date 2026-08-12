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Zonguldak'ta 4 Gün Denize Giriş Yasağı

Zonguldak'ta 4 Gün Denize Giriş Yasağı
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Zonguldak’ta beklenen elverişsiz deniz ve hava şartları nedeniyle 13 ile 16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Zonguldak'ta beklenen elverişsiz deniz ve hava şartları nedeniyle 13 ile 16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denize girilmesine izin verilmeyecek.

Zonguldak Valiliği, bölge genelinde etkili olması öngörülen olumsuz meteorolojik durumlara karşı can güvenliğini merkeze alan yeni güvenlik tedbirlerini duyurdu. Boğulma tehlikelerinin ve üzücü olayların önüne geçmek maksadıyla, kentteki tüm plaj ve sahillerde suya girişlere geçici olarak kısıtlama getirildi.

Valilik makamından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan 4 günlük süreçte il genelinde denize girmenin tamamen yasaklandığı vurgulandı. Vatandaşlardan, kendi güvenlikleri açısından hayati önem taşıyan bu karara titizlikle riayet etmeleri ve uyarılara uymaları istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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