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Zonguldak'taki yıkım alanında bulunan sığınak incelemeye alındı

Zonguldak'taki yıkım alanında bulunan sığınak incelemeye alındı
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Zonguldak'ta deprem riski nedeniyle yıkılan bir iş merkezinin temel kazısında yaklaşık 130 metre uzunluğunda bir sığınak keşfedildi. Yapının tarihi değer taşıyıp taşımadığı inceleniyor.

Zonguldak'ta deprem riski taşıdığı için yıkımı gerçekleştirilen bir iş merkezinin zemininde sığınak bulundu. Yapının, tarihi bir değer taşıyıp taşımadığıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan yapının temel çalışmaları esnasında fark edilen sığınağın tahminen 130 metre uzunluğa ve 4 metre genişliğe sahip olduğu belirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgeye giderek yapıda ön inceleme gerçekleştirdi.

Ortaya çıkan yapının tarihi bir değer taşıyıp taşımadığı, hazırlanacak dosyanın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda ele alınmasıyla netlik kazanacak. Kurulun yapacağı son değerlendirme neticesinde sığınağın resmi kültür varlığı statüsünde tescil edilip edilmeyeceği karara bağlanacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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