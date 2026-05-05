Yaralı halde bulunan çakal koruma altına alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde öğretmenler tarafından bulunan yaralı çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi sürecine alındı. Yaralı çakalın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına geri bırakılacağı belirtiliyor.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yolda yaralı halde bulunan çakal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Karadeniz Ereğli Kurtlar Köyü İlkokulu'na gitmekte olan öğretmenler Selim Gürel, Müjdat Vural ve Barış Güner, Alioğlu ile Kürkükler köyü yolunda yaralı bir çakal fark etti. Araçlarından inen öğretmenler, sürünerek fındık tarlasına kaçan hayvan için yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı çakalı zarar vermeden yakalayarak Karadeniz Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alındığını aldı. Öğretmen Müjdat Vural, hayvana araç çarpmış olabileceğini ve ayaklarının kırık olabileceğini düşündüklerini belirtti.

Yaralı çakalın tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
