Haberler

Zonguldak'ta yağış sonrası su ve çamurla dolan Gökgöl Mağarası'nda temizlik başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta yağış sonrası su ve çamurla dolan Gökgöl Mağarası'nda temizlik başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta sağanak sonrası içindeki derenin yükselmesiyle çamur ve suyla dolan Gökgöl Mağarası'nda İl Özel İdaresi ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı. Ziyarete kapatılan mağaranın 875 metrelik yürüyüş güzergahı temizlendikten sonra yeniden açılacağı öğrenildi.

Zonguldak'ta etkili olan yağışlar sonrası içerisindeki derenin yükselmesi sebebiyle çamur ve su ile dolan Gökgöl Mağarası'nda temizlik çalışması başlatıldı. Temizlik çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde mağaranın yeniden ziyarete açılacağı öğrenildi.

Zonguldak-Ankara kara yolunun kenarında bulunan 350 milyon yıllık 3 bin 350 metrelik Gökgöl Mağarası, sağanak yağışların ardından içerisindeki derenin yükselmesi sebebiyle çamur ve su ile doldu.

Ziyaretçilerin mağara içerisindeki geçiş güzergahları balçıkla dolması sebebiyle mağaraya ziyaret geçici bir süreliğine durduruldu. Türkiye'nin en uzun 10 mağarası olan Gökgöl Mağarası'nın 875 metrelik yürüyüş güzergahında İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlik çalışmaları başlatıldı.

Suların çekilmesiyle birlikte oluşan çamur ekiplerce temizlenirken mağaranın en kısa sürede yeniden ziyarete açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek

Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
Mardin'de tarlada ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin'in kuzeni tutuklandı! 'Tüfekle oynarken ateş aldı' demiş

Tarlada ölü bulunmuştu! 13 yaşındaki çocuğun kuzeni tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde
Karaman'da karı kocanın ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istemiş

Karı kocanın ölümünde yürek burkan detay! Küçük kız yardım istemiş
MSB'den Yunanistan, GKRY ve İsrail'e 'denizaltı elektrik kablosu' uyarısı: İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek

MSB'den 3 ülkeye kablo uyarısı! İzinsiz faaliyete müsaade edilmeyecek
Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Galata Köprüsü'nde saldırıya uğrayıp burnu kırılan kadın 2 yıldır adalet arıyor! 'Ben bir dosya değilim'

Başını çevirdi, yumruğu yedi! 2 ameliyata rağmen burnu kırık
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Meşhur yaylada yeni gelişme! İlgi giderek artıyor