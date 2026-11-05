Zonguldak'ta yağış sonrası heyelan, tahliye edilen 2 katlı binanın çevresini doldurdu

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Zonguldak'ta yağış sonrası istinat duvarı çöken 2 katlı binanın çevresi yamaçtan kopan toprak kütlesiyle doldu. Heyelanda bir elektrik direği devrilirken daha önce oturanların tahliye edildiği binanın çevresi dronla havadan görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın ardından istinat duvarı bağlantı noktalarından ayrılarak toprakla birlikte kaydı. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 18 Ekim'de tedbir amacıyla tahliye edilen 2 katlı binanın çevresine ve yola yığıldı.

Heyelan sırasında bölgedeki bir elektrik direği devrilirken, bazı elektrik hatları da koptu. Toprak kaymasının yaşandığı alanda istinat duvarının ayrıldığı noktalar ve yola kadar ulaşan toprak birikintisi dikkat çekti.

Heyelan bölgesi havadan görüntülendi

Yaşanan heyelanın ardından binanın çevresinde ve yolda oluşan toprak birikintisi dron ile görüntülendi. Görüntülerde, yamaçtan kayan toprağın daha önce boşaltılan binanın çevresini kapladığı, istinat duvarının zarar gördüğü ve elektrik direğinin devrildiği görüldü.

Bölgede öncelikle risk azaltma çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ardından biriken toprağın ve heyelan nedeniyle oluşan kalıntıların temizlenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanması ve gerekli güvenlik şartlarının sağlanmasının ardından bina sakinlerinin evlerine dönmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı