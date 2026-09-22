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Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi

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Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi
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Zonguldak'ın Soğuksu mevkisinde yoğun trafik nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu, araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti. Yoğunluk saatlerinde akış zaman zaman durma noktasına gelirken bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi ve akışın rahatlatılmasını istedi.

Zonguldak'ta Soğuksu mevkisinde yaşanan yoğun trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik nedeniyle bölgede metrelerce araç kuyruğu oluşurken, araçlar uzun süre ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle yoğunluğun arttığı saatlerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler ve vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Uzun süre trafikte bekleyen bazı sürücüler, korna çalarak yaşanan yoğunluğu protesto etti.

Bölgede oluşan araç kuyruğu dikkat çekerken, sürücüler trafik akışının rahatlatılması ve yaşanan yoğunluğun giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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