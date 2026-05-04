Zonguldak'ta Mayıs karı

Zonguldak-Devrek yolunda kar yağışı başladı.

Zonguldak'ta bir kaç dün devam eden sağanak yağmur yerini kara bıraktı. Özellikle Zonguldak-Devrek yolu üzerinde kar yağışı başladı. Mayıs ayında kar yağışı ile karşılaşan sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Hava sıcaklığı ise yer yer 3 derecelere kadar düştüğü görüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı