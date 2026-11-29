Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu. Liman Caddesi'nde kıyıya vuran dalgalar zaman zaman 7 metrelik istinat duvarını aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Batı Karadeniz için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısının ardından Zonguldak'ta rüzgar etkisini artırdı. Liman Caddesi boyunca kayalıklara çarpan dalgalar metrelerce yükseldi. Sahil şeridi boyunca dalgaların etkili olduğu görüldü.

Kent merkezinde de etkisini hissettiren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar sallanırken, yüksek direklerdeki Türk bayraklarının şiddetli rüzgar altında dalgalanması kameralara yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 27 Kasım'da yayımladığı uyarıda, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın saatte 75 ila 90 kilometre hıza ulaşacağı tahmin edildi. Deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunan Meteoroloji, fırtınanın 1 Aralık Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesini bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı