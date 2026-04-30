Yürümekte güçlük çeken bozayı ormana böyle ulaşmaya çalıştı

Bolu'nun Gerede ilçesinde arka ayağı kırık olduğu değerlendirilen bozayının ormanlık alanda yürümeye çalıştığı anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin yüksek kesimlerindeki dağlık ve ormanlık alanda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, yeşillik alanda ilerleyen bozayı fark etti. Aracı yavaşlatan vatandaşlar, ayının yürümekte güçlük çektiğini görerek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntülerde, arka ayaklarından birinin kırık olduğu ya da zarar gördüğü değerlendirilen bozayının, sekerek ve vücudunu sürükleyerek ormanlık alana doğru ilerlemeye çalıştığı anlar yer alıyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı