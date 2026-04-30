Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin...

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların gece saatlerinde Trakya, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek. Rüzgar, yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
