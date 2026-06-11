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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Batı Akdeniz iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, rüzgar ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esecek.

Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu'nun iç, Karabük'ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 36 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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