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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacağını açıkladı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Van çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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