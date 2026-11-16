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Yüksekova'nın Beşaltı köyünde mezarlıkta 300 fidan toprakla buluştu

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Yüksekova'nın Beşaltı köyünde mezarlıkta 300 fidan toprakla buluştu Haber Videosunu İzle
Yüksekova'nın Beşaltı köyünde mezarlıkta 300 fidan toprakla buluştu
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Yüksekova'nın Beşaltı köyünde 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında köy mezarlığında 300 fidan toprakla buluşturuldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde köy halkı ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çocuklara çevre bilinci aşılanması hedeflendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşaltı köyünde, "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında köy mezarlığında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, köy halkı ve öğrencilerin katılımıyla anlamlı bir çevre hareketi hayata geçirildi. 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşın bir araya geldiği etkinlikte, 300 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, kasım ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen fidan dikiminin önemine dikkat çekerek, "Beşaltı köyümüzün değerli muhtarı Fethi Bey'in ve imamımızın talepleri doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından temin edilen 300 fidanı, 'Geleceğe Nefes' projesi kapsamında köyümüzün mezarlığında toprakla buluşturduk. İleriki dönemlerde, muhtarımızın ve imamımızın talepleri doğrultusunda ikinci mezarlığımıza da dikim çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Çocuklara ve gençlere çevre bilincini aşılamanın hedeflendiğini vurgulayan İnan, "Burada hem gençlerimize, çocuklarımıza hem de talebelerimize fidan dikiminin önemini, ağaçların değerini ve geleceğe nefes olmanın ne kadar kıymetli olduğunu aktarmak için bu çalışmayı yaptık. Bu hususta özellikle muhtarımıza, köyümüzün imamına, katkı sunan tüm yetişkinlere ve öğrencilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Köy mezarlığında düzenlenen fidan dikim törenine, okul çağındaki çocuklardan yaşlılara kadar geniş bir katılım sağlandı. Ellerine kürek alan çocuklar, köylülerle birlikte fidanları büyük bir özenle dikerek ilk can suyunu verdi.

Köy muhtarı Fethi Erci ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Erci, "Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Murat İnan'ın destekleriyle Beşaltı köyümüze 300'e yakın fidanı bugün diktik. Köy imamımız, değerli komşularımız ve öğrencilerimizle bir araya gelerek geleceğe nefes olmak adına bu fidanları toprakla buluşturduk. Desteklerinden dolayı müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Beşaltı köyündeki ilk mezarlıkta tamamlanan dikim çalışmalarının ardından, köyün ikinci mezarlığı için de hazırlıkların başladığı ve önümüzdeki süreçte yeni fidanların toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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