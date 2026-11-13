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Yüksekova'da soğuk hava park halindeki araçların camlarını buzla kapladı

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Yüksekova'da soğuk hava park halindeki araçların camlarını buzla kapladı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece düşen sıcaklıkların ardından park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Sabah araçlarını kullanmak isteyen sürücüler buzları temizlerken, yetkililer yola çıkmadan önce cam ve aynaların kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araçların camları buz tuttu.

Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava, günlük yaşamı etkiledi. Gece boyunca düşen sıcaklıkların ardından ilçede park halindeki araçların camları buzla kaplandı. Araçlarını kullanmak için sabah saatlerinde dışarı çıkan sürücüler, görüş alanını kapatan buzu temizleyerek araçlarını kullanıma hazırladı.

Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, sürücülere yola çıkmadan önce araç camlarını ve aynalarını kontrol etmeleri, görüş mesafesi yeterli hale gelmeden hareket etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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