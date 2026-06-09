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Yüksekova'nın "zebra" görünümlü karlı dağları ilgi görüyor

Yüksekova'nın 'zebra' görünümlü karlı dağları ilgi görüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar erimesi, dağlarda zebra desenini andıran eşsiz bir manzara oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları bölgeye akın ediyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karın erimesiyle dağlarda ortaya çıkan zebra görüntüsü ilgi görüyor.

Yüksekova'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ulaşmasıyla ilçenin sembolü olan Cilo Dağları, Doski Vadisi ve Sat Dağları'ndaki kar erime sürecine girdi. Karın dağ eteklerinde yer yer tamamen erimesi, kilometrelerce uzaktan bakıldığında zebra desenini andıran eşsiz manzaralar oluşturuyor.

Bölgedeki görsel şölen, doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgisini çekiyor. Dağların zebra desenini anıran o eşsiz anlarını kaydeden fotoğrafçılardan Esad Tek, bölgedeki mevsimsel değişime ve ortaya çıkan tabiat olayına ilişkin şunları söyledi:

"Yüksekova'da bu yıl son 10 yılın en sert ve en uzun kışını geride bıraktık. Haziran ayının ortasındayız ancak dağlarımızda hala metrelerce kar var. Havaların ısınmasıyla birlikte kar erimeye başladı. Bu erimeyle birlikte ortaya çıkan siyah-beyaz tezatlık, dağlara tamamen bir zebra görünümü kazandırdı. Biz de bu muazzam doğa olayını ve görsel şöleni kayıt altına almak istedik. Burada her mevsim ayrı bir güzel ama haziran ayında bu dağlarda ilk defa bu kadar belirgin ve büyüleyici bir zebra görüntüsüne şahit olduk. Tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını bu manzarayı görmeye davet ediyoruz." - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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