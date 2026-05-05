Haberler

Yüksekova'da heyelan ulaşımı aksatıyor: Pizok yolunda ulaşım 1 aydır tek şeritten sağlanıyor

Yüksekova'da heyelan ulaşımı aksatıyor: Pizok yolunda ulaşım 1 aydır tek şeritten sağlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Pizok yolu hala temizlenmedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Pizok yolu hala temizlenmedi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, yerleşim yerlerinde ulaşım sorunlarını da beraberinde getirdi. Yaklaşık 30 gün önce yağışların tetiklemesiyle dağdan kopan toprak ve çamur kütleleri, Pizok yolunda İpekyolu Caddesi istikametini tamamen trafiğe kapattı. Heyelanın üzerinden 1 ay geçmesine rağmen yolun bir bölümünün halen çamur deryası altında olması, sürücüleri ve yayaları zor durumda bırakıyor.

Geliş ve gidişlerin tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yolda, özellikle görüş mesafesinin düştüğü yağışlı havalarda kaza riski artıyor. Ekiplerin bölgede aralıklı olarak çalışma yürütmesine rağmen, devam eden yağışlar nedeniyle aynı noktada toprak hareketliliğinin sürdüğü gözlemleniyor. Duruma tepki gösteren ve güvenlik endişesi taşıyan mahalle sakinleri, yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu. Bölge halkı, "Toprak kayması nedeniyle yolun yarısı çamurla kaplı. 30 gündür tek şeridi kullanıyoruz ve bu durum kazalara davetiye çıkarıyor. Bir facia yaşanmadan yolun tamamen temizlenmesini ve trafiğin normale dönmesini istiyoruz" dedi.

Yetkililerin bölgedeki riskli alanlarda drenaj ve temizlik çalışmalarını hızlandırması beklenirken, sürücülerin bu güzergahta dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılar yapılıyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
İran 'Vurduk' dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı

İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Meksika ordusuna ait helikopter, kalkıştan hemen sonra düştü

Ordu şokta! Saniyeler sonra çakıldı
Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi

Kurallara uymamanın bedeli ağır ödendi
Kabine sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum

Beklenenden yüksek gelen enflasyon rakamlarına Erdoğan'dan ilk yorum
Vadi'nin müziklerini yapan Gökhan Kırdar'dan tartışma yaratan çıkış

Kurtlar Vadisi'nin efsane isminden tartışma yaratan çıkış