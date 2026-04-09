Yüksekovalı girişimci kadın çevreye dikkat çekmek için fidan dikti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan girişimci ve Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Şilan Dara, çevre kirliliğiyle mücadele ve estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla ilçenin ana arterlerinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

İlçede yürüttüğü başarılı projelerle tanınan Şilan Dara, toplumsal sorumluluk çalışmaları kapsamında İpekyolu Caddesi'ndeki refüjleri fidanlarla buluşturdu. Kendi elleriyle toprakla buluşturduğu fidanlara can suyu veren Dara, küresel ısınmaya karşı yerel adımların önemine dikkati çekti.

"Geleceğe nefes olmak istiyoruz"

Fidan dikiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şilan Dara, doğup büyüdüğü topraklara olan vefa borcunu bu şekilde ödemek istediğini belirtti. Doğanın korunmasının bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Dara, şunları kaydetti:

"Bir girişimci ve bu ilçenin bir ferdi olarak sadece iş dünyasında değil, yaşadığımız çevrede de iz bırakmamız gerektiğine inanıyorum. Yüksekova bizim evimiz; onun havasına, suyuna ve toprağına sahip çıkmak hepimizin en temel görevi. Bugün buraya diktiğimiz her bir fidan, gelecekte çocuklarımıza daha nefes alınabilir, daha yeşil bir dünya bırakma sözümüzdür. Tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine uzmanlaşan biri olarak doğanın sunduğu şifanın ancak onu koruyarak sürdürülebileceğine inanıyorum." - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı