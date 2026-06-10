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Berivanlar çamura saplanan kamyoneti itekleyerek kurtardı

Berivanlar çamura saplanan kamyoneti itekleyerek kurtardı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt sağmak için yaylaya giden berivanları taşıyan kamyonet çamurlu yolda mahsur kaldı. Cep telefonu şebekesinin çekmediği bölgede kadınlar aracı iterek kurtardı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde süt sağmak için her gün kilometrelerce yol kat eden berivanları (süt sağan kadınlar) taşıyan kamyonet çamurlu yayla yolunda mahsur kalınca imdadına taşıdığı kadınlar yetişti.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Aşağı Güveç köyünün yayla yolunda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını sağmak üzere yaylaya doğru yola çıkan berivanları taşıyan Isuzu marka kamyonet, eriyen kar ve yağışlar nedeniyle balçığa dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yolun engebeli ve aşırı çamurlu olması sebebiyle dik rampada patinaj yaparak çamura saplanan araç, ileri veya geri hareket edemez hale geldi. Bölgede cep telefonu şebekelerinin de zayıf çekmesi nedeniyle yardım çağıramayan sürücü ve berivanlar, kendi imkanlarıyla çözüm aramaya başladı. Araçtan inen kadınlar, aracın arkasına geçerek hep birlikte itmeye başladı. Çamurlu ve kaygan zemine rağmen yoğun bir çaba sarf eden kadınlar, dakikalar süren uğraşın ardından kamyoneti saplandığı yerden kurtarmayı başardı.

Bölgedeki zorlu coğrafi şartlara ve her yıl aynı çileyi çektiklerine dikkat çeken köylüler, özellikle yayla sezonunun açılmasıyla birlikte ulaşımda büyük aksamalar yaşadıklarını belirtti. Geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını ifade eden berivanlar, her gün sabah ve akşam saatlerinde bu yolları kullanmak zorunda olduklarını vurgulayarak, yetkililerden yayla yollarının stabilize edilmesi ve iyileştirilmesi yönünde talepte bulundu.

Aracın kurtarılmasının ardından berivanlar, süt sağım alanına ulaşmak üzere yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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