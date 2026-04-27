Yüksek rakımın lezzeti tezgâhlarda

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk arasında ışgın ya da uçkun olarak bilinen "yayla muzu", Erzincan'da tezgahlardaki yerini aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımda yetişen ışkın otu, kent merkezinde seyyar satıcılar tarafından 200 ila 300 TL arasında satışa sunuluyor. Satıcılar, vatandaşların ürüne ilgi gösterdiğini belirtiyor.

Dağlık alanlardan topladığı ışkını Buğday Meydanında satan seyyar satıcı Muzaffer Koç, son yıllarda talebin belirgin şekilde arttığını ifade etti. Koç, birçok kişinin ürünü özellikle farklı illere götürdüğünü ve çoğunlukla tedavi amaçlı tercih ettiğini söyledi.

Vitamin bakımından zengin olduğu bilinen ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içeriyor. Yöre halkı tarafından mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına karşı tüketildiği belirtiliyor.

Öte yandan, bitkinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farklı çalışmalar bulunsa da, uzmanlar bu tür ürünlerin tedavi amaçlı kullanımında bilimsel verilerin ve doktor görüşünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor. - ERZİNCAN

