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Yozgat Valiliği Baydiğin'de 4 bin 875 metrekarelik zemin hareketine karşı uyardı

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Yozgat Valiliği Baydiğin'de 4 bin 875 metrekarelik zemin hareketine karşı uyardı
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Yozgat Valiliği, Baydiğin beldesindeki tarım arazilerinde zemin hareketlerinin yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkilediğini bildirdi. Valilik, muhtemel heyelan riskine karşı çiftçileri çatlak ve çökmelerin görüldüğü alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin beldesinde tarım arazilerinde meydana gelen zemin hareketleriyle ilgili Yozgat Valiliği açıklama yaptı. Yapılan incelemelerde, özellikle kömür ocağı sınırına yakın bölgelerde derin çatlaklar ve çökmeler tespit edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 27 Ekim 2026 tarihinde bölgede yerinde inceleme gerçekleştirildiği belirtilerek, zemin hareketlerinin yaklaşık 4 bin 875 metrekarelik alanı etkilediği ve alt kotta bulunan kömür ocağı sahasına doğru gelişim gösterdiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Muhtemel heyelan riskine karşı vatandaşlara uyarıda bulunulan açıklamada, bölgede tarım arazisi bulunan çiftçilerin dikkatli olmaları, çatlak ve çökmelerin görüldüğü alanlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları istendi.

Baydiğin beldesinde tarım arazisinde meydana gelen derin yarıklar ve çökmeler daha önce de gündeme gelmişti. Tarlasına ekim yapmak için giden çiftçinin fark ettiği zemin hareketleri, dron kamerasıyla görüntülenmişti. Arazideki çatlakların yanı sıra bir elektrik direğinin eğildiği de görülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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