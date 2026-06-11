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Yozgat'ta yavru baykuşa Jandarma ekipleri şefkat eli uzattı

Yozgat'ta yavru baykuşa Jandarma ekipleri şefkat eli uzattı
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Yozgat'ta bir cezaevinin çatısından düşen bitkin yavru baykuş, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kurtarılarak tedavi ve bakım için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yozgat'ta yavru baykuş Jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun çatısından düşerek yardıma muhtaç hale gelen ve oldukça bitkin olduğu gözlemlenen yavru baykuşu koruma altına aldı.

Yavru baykuş, gerekli bakım ve tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına kazandırılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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