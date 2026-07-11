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Yaralı leylek tedavi altına alındı

Yaralı leylek tedavi altına alındı
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı leylek, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Kadışehri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahada gerçekleştirdiği rutin kontroller esnasında yaralı halde leylek buldu. Leyleğin oldukça halsiz olduğu gözlemlendi.

Yaralı leylek gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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