Çiçek açan ağaçlar yağan karla beyaza büründü

Yozgat'ta, çiçek açan ağaçlar, aniden bastıran kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Üreticiler, zirai don tehlikesi ile karşı karşıya.

Yozgat'ta ilkbaharda çiçek açan ağaçlar, kentte etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarını etkiledi. Görsel bir şölen oluşturan kar manzarası, geçimini tarımdan sağlayan üreticiler için ise zirai don endişesi oluşturdu.

Araplı kasabası sakinlerinden Lokman Atıl, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şiddetli don uyarısı var. 500 metre ve üzerinde rakımı olan Yozgat, Sivas, Kayseri gibi coğrafyalarda zirai don uyarısı geldi. Geçen yıl da eksi 15 dereceleri görmüştü. Yine kar yağmıştı ve don olmuştu. Cenab-ı Allah meyvelere iki gelinliği birden giydirdi. Vatandaşlar meteoroloji uzmanlarına kulak vermeli. Burası eksi 3 dereceleri görüyor" dedi.

Meteoroloji verilerine göre, bölgede soğuk havanın önümüzdeki birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak

"Müzakere başlamaz" resti sonrası ABD, İran'ın şartını kabul etti
Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Ayşe Tolga’dan zenginlik itirafı: Enerji vampirleri etrafını sarar

Ayşe Tolga’dan olay tespit: Hayatına enerji vampirlerini çekiyor
Gelin arabası hayaliyle aldığı sıfır otomobil kabusu oldu

1,5 yıl önce tüm birikimiyle satın aldı, şimdi can korkusu yaşıyor
Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı

Canlı yayında kriz! Eşinden dayak yiyen Hasan kaçacak yer aradı
Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası

Tam 6 yıl sonra geri dönüyor! Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk bombası
Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri

Dünya bunu da gördü! Şempanze iç savaşının görüntüleri
Fitch, Türkiye'nin 'pozitif' kredi görünümünü değiştirdi

Fıtch, Türkiye'nin kredi görünümünü değiştirdi