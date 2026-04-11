Yozgat'ta bulunan hasta leylek koruma altına alındı.

Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Kasabası mevkiinde önleyici kolluk faaliyeti esnasında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından hasta leylek olduğu tespit edildi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra muhafaza edilen leylek, ayrıntılı bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ekipler aynı zamanda yaban hayatının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. - YOZGAT

