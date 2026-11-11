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Yozgat'ta etkili olan sis, kent merkezini ve Çamlık bölgesini bulutlarla kapladı

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Yozgat'ta dün etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerdeki kar örtüsü büyük ölçüde erirken kent merkezi, Milli Park Çamlık bölgesi ve çevre mahalleler sis bulutlarıyla kaplandı. Sis, manzaraya farklı bir görünüm kazandırdı ve kent genelinde güzel görüntüler oluşturdu.

Yozgat'ta sisli hava etkili oldu.

Kentte dün etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Kar örtüsü büyük ölçüde erirken kent merkezi, Milli Park Çamlık bölgesi ve çevre mahalleler sis bulutlarıyla kaplandı. Etkili olan sis, şehir manzarasına farklı bir görünüm kazandırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde ve yerleşim alanlarının çevresindeki sis bulutları, kent genelinde güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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