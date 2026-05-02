Yozgat'ta bahar ortasında kış manzarası

Yozgat'ta 2 Mayıs Cumartesi günü sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kentte hayretle karşılandı. Bahar mevsiminin ortasında yağan karla birlikte şehir merkezi ve kırsal alanlar kısa sürede beyaza büründü.

Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan yağış, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde daha yoğun görülen kar yağışı, vatandaşlara sürpriz yaşattı.

Sabah uyandıklarında kar manzarasıyla karşılaştıklarını belirten İbrahim Çay, "Cumartesi sabahı kalktığımızda baktık her taraf kar yağışlı, bembeyaz olmuş. Biz de şaşırdık nasıl olduğundan dolayı. Ama Allah'ın takdiri işte. Meyveler için iyi olmadı ama yine çok şükür suyumuz da olur inşallah" dedi.

Öte yandan, yağan karın özellikle meyve ağaçları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği ifade edilirken, üreticiler yağışın barajlar ve su kaynakları açısından fayda sağlamasını umut ediyor. - YOZGAT

