Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, çocuklarla buluştu.

Ormanların önemini keşfetmek, doğa sevgisini güçlendirmek ve çevre bilincini eğlenceli etkinliklerle pekiştirmek için Yeşil Vatan Tırı Köyceğiz'e geldi. Köyceğiz Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında öğrenciler hem keyifli vakit geçirdi hem de ormanları koruma bilinci edindi. Etkinlikte çocuklar ormanları ve doğayı yakından tanıtan üç boyutlu gösterimleri izledi. Tohum ekme atölyesinde, resim-boyama atölyesinde, yapboz atölyesinde ve eğitici oyunlar atölyesinde doğa sevgisi pekiştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, çocuklar ve vatandaşlar doğayla ilgili hem eğlendi hem de yeni bilgiler öğrendi. Etkinlik sonunda katılımcılara şapka gibi çeşitli hediyeler verildi. Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Volkan Aydın etkinlik alanında hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı