Haberler

Yaylaya giderken ayı ve yavrularıyla karşılaştılar

Yaylaya giderken ayı ve yavrularıyla karşılaştılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaylaya giden vatandaşlar, orman yolunda ağaçtan inen bir anne ayı ve iki yavrusunu cep telefonuyla görüntüledi. Ayılar kısa süre yol kenarında ilerledikten sonra ormanlık alana girerek kayboldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaylaya çıkmak için orman yolunu kullanan vatandaşlar, ağaçtan inen ayı ile yavrularını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökbel köyü sınırlarında bulunan Uzunçam Yaylası'na gitmek üzere orman yolunda araçla seyreden vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketlilik fark etti. Bu sırada bir yavru ayının ağaçtan indiğini ve ardından anne ile diğer yavrunun da peşinden geldiğini gören araçtakiler, yaşadıkları şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, ayı ve yavrularının kısa süre yol kenarında ilerledikten sonra yeniden ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti