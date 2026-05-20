Anahtarın yerini tarif etti, evine giren ayıya "Zarar verme" diye seslendi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir yaylacı, evine giren ayıya anahtarın yerini tarif ederek 'Aç kapıyı gir, zarar verme' diye seslendi. Yaylacının esprili videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Rize'de yayla evinin camlarını kırık gören yaylacı eve giren ayıya anahtarın yerini tarif ederek "Aç kapıyı gir, zarar verme" diyerek seslendi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası'nda son günlerde ayıların yayla evlerine verdiği zarar bölge halkını da mağdur etti. Yaylada bulunan evinde ayının oluşturduğu hasarla karşı karşıya kalan Yalçın Şahin'in yaptığı esprili paylaşım ise dikkat çekti.

Evine girenin ayı olduğuna inanmak istemeyen Şahin olayı mizaha dökerek bir video çekti. Şahin videoda "Bu adam mıdır, ayı mıdır? Eğer adamsa; pencereyi kırıp atana kadar anahtar elektrik saatini içerisinde hiçbir yere zarar verme, al kapıdan gir. Neden kırıyorsun?" ifadelerini kullandı. - RİZE

