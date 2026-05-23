Kahramanmaraş'ta bir vatandaş bulduğu yaralı kargayı eliyle besledi.

Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi'nde yaşayan Ali Altun, tarlasında çalışırken yaralı halde bir karga buldu. Kargayı elleriyle besleyip veterinere bakımını yaptıran Altun, daha sonra kargayı doğaya bıraktı.

Altun, "Ben tarlamda çalışırken yaralı bir karga gördüm ve alıp eve getirdim. Kargayı besledikten sonra buradaki veteriner arkadaşımız tedavisini de yaptı. Daha sonra doğaya bıraktık" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı