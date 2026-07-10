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Yaralı dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yaralı dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
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Kahramanmaraş'ta yaralı halde bulunan dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı. Salınma anı dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kendilerine ulaşan yaralı dağ keçisi ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal etti. Koruma altına alınan dağ keçisi, veteriner hekim tarafından muayene edilerek gerekli ilk müdahalesi yapıldı. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun doğal yaşamını sürdürebilecek seviyede olduğu değerlendirilen dağ keçisi, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Doğaya salınan dağ keçisinin o anları ise dron ile görüntülendi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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