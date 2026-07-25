Haberler

Yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı

Yangının ortasında kalan kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl’ün çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Bingöl'ün çıkan anız yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının ortasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Bingöl'ün Gümüşlü köyünde çıkan anız yangınına müdahale eden Bingöl İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından yürütülen soğutma çalışmaları sırasında dumanların arasında bir kaplumbağa fark etti.

Yangın bölgesinden alınan kaplumbağa, itfaiye aracındaki suyla bir süre serinletildi. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kaplumbağa, ekipler tarafından güvenli bir alanda yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

İtfaiye ekiplerinin duyarlı davranışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler

Arda Güler'e büyük ihanet! Dünya yıldızları neler yapmış neler
Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı

Ceza yazan kadın polisin sunduğu gerekçe tartışma yarattı
Köpekleri boğulmaktan kurtaran vatandaşı işten kovdular

Yaptığı iyilik yüzünden işinden oldu: Rızkı veren Allah'tır
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor