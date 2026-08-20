Haberler

Yalvaç'ta hükümlülerden Orman Park'ta çevre temizliği

Yalvaç'ta hükümlülerden Orman Park'ta çevre temizliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, Orman Park'ta çevre temizliği yaptı. Sigara izmaritleri ve çöpler toplanırken, çalışmaya Başsavcı ve kurum personeli de katıldı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler tarafından Orman Park'ta çevre temizliği yapıldı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yalvaç Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, hükümlüler Orman Park'ta temizlik yaptı. Çalışmada park içerisinde bulunan sigara izmaritleri ve diğer çöpler tek tek toplanarak alan temizlendi. Çevre temizliği çalışmasına Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Denetimli Serbestlik Müdürü Şuayip Uğuz, kurum personeli ve çok sayıda hükümlü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırılara son ver

Gerilim had safhada! Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı

Üvey oğlu sonu oldu! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

Sözlü tartışma yerini bir anda silahlara bıraktı! 2 ölü
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Ekipler eve böyle girdi, gördükleri manzara korkunçtu
Harry ve Meghan’dan sürpriz! Kral Charles bile sonradan öğrendi

Harry ve Meghan’dan sürpriz! Kral Charles bile sonradan öğrendi
Pervin Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak

Gündemi değiştirecek çıkış! Öcalan'a çok tartışılacak yeni görev
Fenerbahçe'den ayrılan futbolcunun suratından düşen bin parça

Bu ne hal Cherif?

Doğruysa yer yerinden oynar! Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas

Sınırımızdaki saldırı öncesi Suriye ile MOSSAD arasında gizli temas