Yalvaç'ta hükümlülerden Orman Park'ta çevre temizliği

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında bulunan hükümlüler tarafından Orman Park'ta çevre temizliği yapıldı.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yalvaç Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, hükümlüler Orman Park'ta temizlik yaptı. Çalışmada park içerisinde bulunan sigara izmaritleri ve diğer çöpler tek tek toplanarak alan temizlendi. Çevre temizliği çalışmasına Yalvaç Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Denetimli Serbestlik Müdürü Şuayip Uğuz, kurum personeli ve çok sayıda hükümlü katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı